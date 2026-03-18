Il procuratore di Lecce esprime preoccupazioni sul ruolo dei pm nel processo referendario, affermando che influenzano i giudici. La risposta del viceprocuratore generale non si fa attendere, definendo le dichiarazioni del procuratore come frasi offensive e inaccettabili. La discussione diventa pubblica e alimenta il dibattito all’interno della procura, con tensioni che coinvolgono diverse figure dell’ufficio.

Il referendum accende gli animi all’interno della procura di Lecce. In un botta e risposta a distanza, il procuratore capo di Lecce, Giuseppe Capoccia, e il procuratore generale della Corte d’Appello dello stesso distretto, Ludovico Vaccaro, hanno assunto posizioni diametralmente opposte sulla riforma. Stilettate e affondi in chiaro che raccontano di un clima teso a pochi giorni dal voto sulla riforma della giustizia targata Carlo Nordio. A innescare la miccia sono state le frasi pronunciate da Capoccia, uno dei magistrati in prima linea per il Sì, durante la puntata del 16 marzo di Quarta Repubblica, la trasmissione di Rete4 condotta da Nicola Porro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Referendum, il procuratore di Lecce per il Sì: “I pm influenzano i giudici”. Il pg non ci sta: “Frasi offensive”

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