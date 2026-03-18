Referendum | Gualtieri oggi a chiusura campagna per no riforma errata in merito

Oggi a Roma, durante la chiusura della campagna per il no al referendum sulla riforma, il sindaco della città ha dichiarato che molti altri sindaci si sono impegnati contro la modifica proposta. La sua dichiarazione è stata fatta in un momento in cui si concludeva la campagna di sensibilizzazione pubblica, con l’obiettivo di convincere gli elettori a votare contro la riforma.

Oggi a Roma, in occasione della chiusura della campagna per il no, il sindaco della capitale, Roberto Gualtieri, ha annunciato che “ci saranno tantissimi sindaci che si sono impegnati. Abbiamo firmato un appello per il no. Sarà una bellissima manifestazione e anzi invito tutti i cittadini a partecipare numerosi oggi a piazza del Popolo, dove si vedrà che gli argomenti del no sono di merito e non politici come viene detto”. Queste le parole di Gualtieri durante il suo intervento nella trasmissione televisiva “Coffee Break” su La7. Critiche alla Riforma Costituzionale. Il sindaco ha continuato a esprimere le sue preoccupazioni riguardo alla riforma, affermando che “il problema della riforma, che penso porterà molti elettori di centrodestra a votare no, è nel metodo di come è stata fatta”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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