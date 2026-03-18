Referendum giustizia Schlein a Napoli per il No | Ce la giochiamo all' ultimo voto – Il video

A Napoli, una leader politica ha partecipato a un evento a sostegno del No nel referendum sulla giustizia. Durante il suo intervento, ha affermato che la campagna si sta svolgendo in tutto il Paese da diverse settimane e che il risultato finale dipenderà dall’ultimo voto. La sua presenza si inserisce in una serie di iniziative pubbliche legate alla consultazione popolare.

(Agenzia Vista) Napoli, 17 marzo 2026 "Stiamo attraversando tutto il Paese da molte settimane. Vi chiedo ogni sforzo, ce la giochiamo davvero all’ultimo voto, contattate 5-10 persone in rubrica che non sanno come votare, per difendere i principi fondamentali della Costituzione", lo ha detto Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, nella tappa napoletana del tour del PD per il ‘No’ al referendum sulla giustizia. Pd Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev La carica dei fuorisede, 20mila richieste per votare al referendum sulla giustizia. Il limite “aggirato” e la legge che non c’è Referendum, Meloni sale sul treno di Fedez e... 🔗 Leggi su Open.online

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Una selezione di notizie su Referendum giustizia

Temi più discussi: Schlein a Venezia per il No: Riforma giustizia serve a Governo che vuole scegliere i reati da perseguire; Referendum, Pd in piazza con la segretaria: Il No per difendere la Costituzione; Referendum giustizia, Schlein: No alla riforma, l'indipendenza dei magistrati tutela i cittadini; Elly Schlein a Bologna per il no al referendum sulla giustizia: video.

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La favola triste dell'ex-incendiario finito ragioniere Referendum giustizia, 4 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com