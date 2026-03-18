Pier Silvio Berlusconi ha annunciato che voterà sì al referendum sulla giustizia, definendo la sua scelta come una decisione di civiltà. La campagna referendaria sta entrando nel vivo e la sua posizione si aggiunge alle altre espressioni pubbliche di sostegno o opposizione. La discussione si concentra ora sulle implicazioni di questa consultazione popolare e sul ruolo dei sostenitori di entrambe le parti.

Il referendum sulla giustizia entra nella fase più calda della campagna e arriva anche la presa di posizione di Pier Silvio Berlusconi, che annuncia pubblicamente il proprio voto favorevole. Il group chairman e ceo di Mfe MediaForEurope ha spiegato che voterà “convintissimamente sì”, definendo la consultazione un passaggio necessario per portare il Paese verso standard più moderni e civili. Le sue parole arrivano durante un incontro con la stampa a Cologno Monzese, dove il manager ha scelto di chiarire la propria posizione personale pur sottolineando il ruolo neutrale dell’azienda editoriale che guida. Secondo Pier Silvio Berlusconi, il referendum sulla giustizia rappresenta un tema che non dovrebbe essere letto attraverso la lente della contrapposizione politica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Referendum giustizia, Pier Silvio Berlusconi rompe gli indugi: “Voterò convintissimamente sì, è una scelta di civiltà”

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