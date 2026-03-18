Referendum giustizia la sinistra per il Sì | l’evento il 19 marzo a Bologna

Un evento si svolge a Bologna il 19 marzo, con la partecipazione di esponenti della sinistra che sostengono il sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati. La manifestazione si tiene a pochi giorni dal voto previsto per il 22 e 23 marzo. L'iniziativa riunisce rappresentanti politici e cittadini interessati alla consultazione referendaria.

Bologna, 18 marzo 2026 – La sinistra che voterà sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, in programma il 22 e 23 marzo, si ritrova a Bologna. L’appuntamento è per domani alle 17 al centro Costa di via Azzo Gardino, dove dialogheranno giuristi, politici, intellettuali e avvocati. Un confronto “con la società civile sui temi reali di questa riforma, che pur non avendo marchi di partito si inspira a una tradizione riformista e liberale che viene dalla storia della sinistra del nostro Paese", spiegano gli organizzatori dell'iniziativa, gli avvocati Luca Sebastiani, Rosa Ugolini, Ettore Grenci. Tanti i relatori, tra... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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