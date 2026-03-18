Referendum Giustizia in tanti a Tor Bella Monaca per Nordio | in pochi però con le idee chiare

In un quartiere di Tor Bella Monaca si è svolto un dibattito sui referendum sulla giustizia, con la partecipazione del ministro Carlo Nordio. La manifestazione ha attirato numerosi cittadini, anche se molti presenti sembravano poco informati sulle questioni in discussione. Durante l’incontro, Nordio ha risposto alle domande e ascoltato le opinioni dei partecipanti. La discussione si è svolta senza particolari tensioni o incidenti.

(LaPresse) Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato ad un dibattito sui referendum a Tor Bella Monaca. La sala è stata concessa dalla parrocchia di Santa Rita. Con lui anche il deputato di Fratelli d’Italia, Fabio Rampelli. Ad ascoltarlo una sala gremita per lo più da persone anziane. Tante provenienti da un centro anziani di borgata Finocchio. Tutti contenti di esserci. in pochi però con le idee chiare. C’è chi spera che con il Sì si “caccino gli immigrati”, chi se la prende con gli “zingari”, chi invece questa riforma l’aspetta da tanto tempo perché i “magistrati devono essere liberati dalla politica”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Referendum Giustizia, in tanti a Tor Bella Monaca per Nordio: in pochi però con le idee chiare Articoli correlati Referendum, domani Nordio e Rampelli a Tor Bella MonacaAlle 17 al Teatro Santa Rita di Roma l'evento per il Sì a cui partecipano il ministro della Giustizia e il vicepresidente della Camera. Leggi anche: “Dal proletariato alla procura: il ‘Quarto Stato’ di Rampelli”: evento per il Sì con Nordio a Tor Bella Monaca (video) Referendum giustizia 2026: quando, per cosa si vota e perché sarà senza quorum Altri aggiornamenti su Referendum Giustizia Temi più discussi: Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Il referendum del 22-23 marzo 2026 in 10 domande e 10 risposte; Referendum: votare NO per difendere la giustizia; Referendum giustizia, 5 motivi per votare No. Referendum sulla giustizia: come, dove e quando si vota. La guida completaDomenica 22 e lunedì 23 marzo urne aperte per il quinto referendum costituzionale della storia della Repubblica italiana. Non serve quorum. Si vota sì o no alla cosiddetta Riforma Nordio, che modifica ... vanityfair.it Referendum giustizia, 26 organizzazioni uniscono le forze per il SìIl mondo associativo decide di ‘scendere’ in campo ... msn.com : ì . torna Eco in Diretta con una puntata speciale dedicata al referendum sulla giustizia. Un confronto aperto e senza slogan per aiutare i cittadini a capir - facebook.com facebook Referendum #Giustizia | Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Confcommercio e Confindustria firmano una lettera aperta agli imprenditori. "Importante partecipare al voto". Leggi la lettera: bit.ly/4bisUGE #NoiConfartigianato x.com