Referendum giustizia 26 organizzazioni uniscono le forze per il Sì

Venti sei organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive hanno annunciato il loro sostegno al sì nei referendum sulla riforma della Giustizia. Queste associazioni hanno deciso di unire le forze per promuovere la loro posizione in vista delle prossime consultazioni popolari. La loro iniziativa mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa questione. La campagna di sostegno si svolge in diverse città italiane.

Ventisei organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive ‘scendono’ in campo a sostegno del sì ai referendum sulla riforma della Giustizia. L’evento conclusivo del percorso si è svolto a Roma e ha portato alla nascita di un fronte trasversale. L'iniziativa, moderata dai presidenti di Asi e Opes, Claudio Barbaro e Juri Morico, ha segnato l'ingresso formale del mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore nella campagna referendaria. L'incontro ha rappresentato il punto di arrivo di settimane di confronto interno tra le sigle aderenti e ha offerto l'occasione per presentare i risultati del lavoro di sensibilizzazione svolto sui territori. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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