Venti sei organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive hanno annunciato il loro sostegno ai referendum sulla riforma della Giustizia. Queste realtà decidono di unire le forze e schierarsi pubblicamente a favore del Sì, con l’obiettivo di influenzare il dibattito pubblico e sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati alla modifica delle norme giudiziarie. La loro presa di posizione rappresenta un momento importante nel panorama associativo italiano.

Ventisei organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive ‘scendono' in campo a sostegno del sì ai referendum sulla riforma della Giustizia. L'evento conclusivo del percorso si è svolto a Roma e ha portato alla nascita di un fronte trasversale. L'iniziativa, moderata dai presidenti di Asi e Opes, Claudio Barbaro e Juri Morico, ha segnato l'ingresso formale del mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore nella campagna referendaria. L'incontro ha rappresentato il punto di arrivo di settimane di confronto interno tra le sigle aderenti e ha offerto l'occasione per presentare i risultati del lavoro di sensibilizzazione svolto sui territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Referendum giustizia, 26 organizzazioni uniscono le forze per il Sì. Il mondo associativo decide di ‘scendere' in campo

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