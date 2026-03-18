Referendum Giustizia 2026 | quanto guadagnano scrutatori e presidenti con il nuovo bonus 15%

Le urne per il Referendum sulla Giustizia 2026 sono state allestite, ma la vera novità riguarda i compensi degli scrutatori e dei presidenti di seggio, che con il nuovo bonus del 15% riceveranno pagamenti più alti rispetto alle tornate passate. In questi giorni, gli uffici elettorali stanno calcolando le nuove cifre, mentre i coinvolti si preparano a svolgere il loro ruolo durante la consultazione.

Le urne per il Referendum sulla Giustizia 2026 sono pronte, ma la vera sfida di queste ore si gioca negli uffici elettorali. Non si tratta solo di distribuire le schede verdi, ma di far quadrare i conti di una macchina organizzativa che, tra carenza di personale e nuovi costi, sta lavorando a ritmi forzati. Mentre grandi città come Milano e Bologna lanciano appelli dell’ultimo minuto per coprire i seggi vacanti, il Ministero dell’Interno mette sul piatto un incentivo economico per sbloccare la situazione. Il fulcro della novità è nel Decreto-legge 1962025, che ha introdotto un aumento netto dei compensi. Poiché la votazione si estende anche alla giornata di lunedì (dalle 7:00 alle 15:00), l’impegno richiesto a scrutatori e presidenti è più lungo rispetto al passato. 🔗 Leggi su Panorama.it

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