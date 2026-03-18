Referendum D’Onofrio Lega | il nostro sì per tutte le donne libere No a patenti femminismo

Maria Tommasina D’Onofrio, rappresentante della Lega a Napoli, ha dichiarato che il referendum è un tema tecnico e che il voto sarà espresso senza influenze ideologiche, respingendo l’idea di un legame con il femminismo. Ha aggiunto che il loro “sì” è rivolto alle donne libere, chiarendo che non ci sono preclusioni o posizioni politiche di parte.

Maria Tommasina D’Onofrio (Lega Napoli): “Il referendum è tecnico, il femminismo non c’entra. Votiamo ‘sì’ senza preclusioni ideologiche”. “ Come al solito, una certa sinistra non perde occasione per discriminare e tracciare un confine, alzare un muro, tra sé e chi è altro da sé. Dopo la cultura, patrimonio esclusivo della sinistra ormai da decenni, oggi tocca al femminismo. Sicché tutte le donne che votano ‘sì’ vengono catalogate automaticamente come anti femministe. Diciamo la verità, la politicizzazione di questo referendum ci ha scocciato. È un referendum tecnico con un quesito tecnico. Il femminismo non c’entra, così come non c’entra la libertà e non c’entrano i diritti delle donne che tratterei con molto più rispetto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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