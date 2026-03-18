Referendum da Schlein ultimo disperato assalto al Sì in difesa dell’amichettismo delle correnti

In un’intervista rilasciata a Rinascita, Elly Schlein ha espresso il suo sostegno al Sì nel referendum, evidenziando le ragioni della sua posizione. Durante l’intervista, ha criticato le fazioni interne al partito e ha sottolineato l’importanza di mantenere unita la coalizione. La leader ha ribadito la sua fiducia nel risultato positivo e ha invitato gli elettori a partecipare al voto.

Elly Schlein a ruota libera in un’intervista a Rinascita sfodera tutto il cahier de doléances tipico del repertorio dem. Il timore per lo scatto riformista del governo (e la paura per l’esito referendario imminente). Il sorteggio anti-amichettismo a garanzia di trasparenza anti-inciucio demonizzato da un’interpretazione che lo riduce a criterio anti- competenza e autorevolezza. Il solito dito ossessivamente puntato contro la premier e il mantra anti-esecutivo che si rinnova a loop a ogni risposta. Schlein e il festival dei “No” a loop. C’è un suono che accompagna ogni dichiarazione di Elly Schlein: è il “clic” di un disco incantato che gira a vuoto, ripetendo ossessivamente lo stesso ritornello demagogico. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Referendum, da Schlein ultimo disperato assalto al Sì in difesa dell’amichettismo delle correnti Articoli correlati Di Pietro: “Al referendum voto Sì, più indipendenza per i magistrati. Sarà la fine dell’amichettismo”Roma – Come la devo chiamare? Senatore, ministro o dottor Antonio Di Pietro, come ai tempi di Mani pulite? “In questo momento sono un cittadino,... "No a correnti nella magistratura, sì alla separazione delle carriere": Forza Italia e le ragioni del sì al referendumQuesta mattina in piazza della Borsa i forzisti hanno presentato il comitato per il sì alla riforma Nordio. Una selezione di notizie su Referendum da Schlein ultimo disperato... Temi più discussi: Scontro sul referendum, Schlein: È il governo che libera gli stupratori; Caccia al voto giovane. Meloni va da Fedez. Schlein: Li escludono; Elly Schlein: Bologna è il nuovo bersaglio delle destre. La piazza per il No al referendum e la solidarietà a rider e lavoratori di ItaliaMeteo; Meloni: 'La riforma della giustizia è un traguardo epocale'. Referendum, Schlein: se passa governo andrà spedito su premieratoRoma, 18 mar. (askanews) - 'Questa riforma costituzionale non è arrivata da sola, arriva nel contesto di un disegno complessivo che la destra ... notizie.tiscali.it Referendum, Schlein a Napoli chiama gli indecisi: «Difendiamo i magistrati»«Noi voteremo convintamente No a questa riforma costituzionale. Ma noi siamo qui per fare campagna fuori da questa sala, per cui vi chiedo ogni sforzo. Ce la giochiamo ... ilmattino.it #Referendum sulla giustizia L’intervento di Maurizio Belpietro a #4disera - facebook.com facebook Referendum, ecco il dossier del governo sui magistrati che “non pagano”. L’elenco. I 25 casi che Meloni e dirigenti di FdI usano nei comizi sui giudici (molti per il No) che non pagano e hanno valutazione positiva. @paolofrosina @salvini_giacomo x.com