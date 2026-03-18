Referendum a Roma la chiusura della campagna per il No L’appello dei leader di Pd M5s e Avs | Andiamo a votare in gioco c’è la difesa della Costituzione

A Roma si è conclusa la campagna per il No al referendum, con i leader di Pd, M5s e Avs che hanno invitato a partecipare al voto sottolineando l’importanza di difendere la Costituzione. La mobilitazione ha coinvolto anche vari comitati del No, oltre a diversi intellettuali, attori e cantanti, che hanno promosso l’appello per recarsi alle urne. La campagna si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo diversi settori della società.

Dai leader di Pd, M5s e Avs, passando per i diversi comitati del No, fino a intellettuali, personaggi dello spettacolo, attori e cantanti. Il fronte del No, in vista del referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla riforma Nordio, si è riunito a Roma, per l’ evento di chiusura della campagna referendaria, dopo diverse settimane di tensioni, fake news dal fronte del Sì, attacchi contro la magistratura da parte degli esponenti del governo e della maggioranza. “In gioco c’è la difesa della Costituzione. Diciamo No ai giudici sotto il governo”, hanno rilanciato da Piazza del Popolo. Sotto una lieve pioggia, alla manifestazione organizzata... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Referendum, a Roma la chiusura della campagna per il No. L’appello dei leader di Pd, M5s e Avs: “Andiamo a votare, in gioco c’è la difesa della Costituzione” Articoli correlati Leggi anche: Referendum, leader Pd-M5S-Avs insieme nella piazza unitaria del No: “no a giudici sotto governo” La leader del Pd: «Votare No per difendere la Costituzione»Oggi pomeriggio, domenica 8 febbraio, la sala Mantegna del Centro Congressi della città del Santo ha accolto oltre 500 persone, in un colpo d’occhio... Approfondimenti e contenuti su Referendum a Roma la chiusura della... Temi più discussi: Referendum giustizia, il 18 marzo chiusura della campagna per il No a Roma in piazza del Popolo; LIVE | Referendum giustizia, a Roma l’assemblea per il No; Referendum, prosegue la settimana del NO organizzata dal Fatto. La serata con Marco Travaglio e Roberto Scarpinato; Referendum, le Camere penali e il loro Comitato in piazza a Roma per il Sì. Dal campo largo alla Cgil, dai sindaci agli artisti. Oggi a Roma il popolo del no al referendumI leader del centrosinistra, insieme a sindaci e artisti, per dire no al referendum sulla riforma della giustizia del 22 e 23 marzo. L’appuntamento è alle 17 in piazza del Popolo a Roma. L'evento è st ... repubblica.it Roma, gli spazi pubblicitari per il referendum del 22 e 23 marzo: esplode la protesta sul costoRoma installa 166 plance per il referendum costituzionale del 22 e 23 marzo. Polemica sul costo da 300 mila euro e sul peso per il decoro urbano ... romait.it REFERENDUM GIUSTIZIA, l’avvocato Guido De Rossi: “Il Sì è coerente con la Costituzione” - facebook.com facebook #ottoemezzo La guerra in Iran può influenzare il referendum Formigli: “Meloni perde consensi per colpa di Trump” x.com