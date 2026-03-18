Referendum 26 associazioni e organizzazioni per il Sì riunite a Roma

A Roma si è svolto l’evento conclusivo di un percorso che ha portato alla creazione di un fronte composto da 26 associazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive. Queste organizzazioni si sono riunite per mostrare il loro sostegno ai referendum sulla riforma della Giustizia. L’incontro ha visto la partecipazione di rappresentanti di diversi settori che hanno espresso il loro appoggio alla causa.

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - Si è svolto a Roma, l'evento conclusivo del percorso che ha portato alla nascita di un fronte trasversale di 26 organizzazioni civiche, sindacali, datoriali e sportive a sostegno del SÌ ai referendum sulla riforma della Giustizia. L'iniziativa, moderata dai Presidenti di ASI e OPES, Claudio Barbaro e Juri Morico, ha segnato l'ingresso formale del mondo dell'associazionismo e del Terzo Settore nella campagna referendaria. L'incontro ha rappresentato il punto di arrivo di settimane di confronto interno tra le sigle aderenti e ha offerto l'occasione per presentare i risultati del lavoro di sensibilizzazione svolto sui territori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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