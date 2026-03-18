Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi

Stasera, mercoledì 18 marzo 2026, va in onda una puntata dedicata a Realpolitik. La trasmissione si concentrerà su anticipazioni, ospiti e modalità di streaming disponibili. La serata prevede interventi di esperti e commentatori che analizzeranno i temi principali. La programmazione è accessibile sia in TV che online, garantendo la possibilità di seguire la puntata in modo diretto e immediato.

Realpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 18 marzo 2026. Questa sera, mercoledì 18 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda RealPolitik, il nuovo programma di attualità condotto da Tommaso Labate, noto giornalista del Corriere della Sera e volto familiare di diversi programmi televisivi come opinionista. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni e ospiti. Stasera andrà in onda un’intervista esclusiva al ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. L’intervista sarà il cuore della puntata, con riflessioni sui principali dossier aperti in questi mesi: dalla politica estera alle dinamiche di governo. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi Iran, USA, Israele: come siamo arrivati alla guerra e cosa può succedere adesso Contenuti utili per approfondire Realpolitik tutto quello che c'è da... Temi più discussi: LA CRISI IRANIANA E IL DOMINIO DELLA TECNICA; Realpolitik | tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi; Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggi - TPI; La Realpolitik del calabrese Tommaso Labate: mercoledì, 17 settembre, alle 21:20, su Rete 4. Realpolitik: tutto quello che c’è da sapere sulla puntata di oggiRealpolitik: anticipazioni, ospiti e streaming del programma in onda stasera, 4 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rete 4. Le info ... tpi.it Realpolitik, Calenda contro Bonelli sul referendum: Irrispettoso verso la CostituzioneIl dibattito sul referendum giustizia è stato al centro della puntata dell’11 marzo di Realpolitik, trasmissione di Mediaset condotta da Tommaso Labate. In studio, a confrontarsi sulle modifiche cos ... msn.com Tommaso Labate vi aspetta con un nuovo appuntamento con #Realpolitik, in prima serata su #Rete4 - facebook.com facebook Estratto di uno dei miei interventi di ieri a RealPolitik su Rete4 x.com