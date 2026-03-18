Real Madrid la vendetta europea di Alexander-Arnold ai danni del Manchester City

Alexander-Arnold ha segnato un gol decisivo durante la partita tra Real Madrid e Manchester City, determinando la vittoria della squadra spagnola in un torneo europeo. La partita si è conclusa con il risultato di 2-1, con il giocatore che ha contribuito direttamente alla rete che ha portato il Real Madrid avanti. La sfida si è svolta questa sera in Spagna, davanti a un pubblico numeroso.

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