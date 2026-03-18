Un rapper è stato coinvolto in un episodio di violenza nei confronti della sua compagna, che ha riportato un nose rotto a causa delle botte. La donna ha denunciato di aver subito umiliazioni, insulti e aggressioni fisiche da parte dell’uomo, che si sono protratte nel tempo. L’indagine è in corso e si stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti.

Non solo armi. Tra i reati contestati a Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, emerge un quadro di maltrattamenti e violenze domestiche nei confronti della compagna. L’accusa di maltrattamenti e lesioni aggravate compare nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere firmata dal gip Gianluca Piantadosi che all’alba di martedì ha fatto aprire le porte del carcere per il trapper a Calolziocorte, nel Lecchese. La giovane sarebbe stata sottoposta a quotidiane vessazioni psicologiche e fisiche all’interno dell’abitazione dove conviveva con il trapper. Un incubo, fatto di umiliazioni, violenza, insulti, offese e botte – fino ad arrivare a una sequenza di otto colpi che le hanno provocato la rottura del setto nasale – che sarebbe andata avanti dal 2023, arrivando a imporle – come si legge nell’ordinanza – “uno stile di vita insopportabile”. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Rapper Zaccaria Mouhib, violenze alla compagna fino a romperle il naso

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