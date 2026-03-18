Dopo la rapina avvenuta nella villa di Castel Fusano del giocatore giallorosso, la madre ha dichiarato che cambieranno casa. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, lasciando la famiglia sotto shock. La polizia sta svolgendo le indagini per identificare i responsabili e fare luce su quanto accaduto. La famiglia ha deciso di adottare nuove misure di sicurezza.

Una notte da dimenticare quella di ieri per il calciatore giallorosso e la sua famiglia:dei rapinatori hanno fatto irruzione nella villa di El Aynaoui, sequestrando la famiglia e derubando l’abitazione. Fortunatamente, nessuno è stato ferito, ma quelli sono stati attimi di terrore. La banda ha fatto irruzione verso le 3 del mattino di ieri ed ha chiuso in una stanza la madre del calciatore, la fidanzata, il fratello con la compagna e lo stesso Neil El Aynaoui. Dopo la notte da incubo avvenuta nella casa a Castel Fusano, dove ha abitato anche Paulo Dybala,la madre del centrocampista della Roma ha rilasciato un’intervista aRepubblica, dove ha raccontato i momenti di terrore. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rapina nella villa di El Aynaoui, parla la madre: ‘Cambieremo casa’

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