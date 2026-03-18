Il calciatore della Roma e la madre hanno raccontato i dettagli della rapina avvenuta nella loro casa. Il calciatore ha detto di aver provato molta paura durante l'episodio, mentre la madre ha spiegato che uno dei rapinatori le ha puntato una pistola alla gola. La ricostruzione dei fatti è stata fatta in seguito all’aggressione avvenuta quella notte.

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© Calcionews24.com - Rapina El Aynaoui, il calciatore rompe il silenzio: «Abbiamo avuto molta paura». Parla anche la madre: «Uno di loro mi ha puntato la pistola la gola!». La ricostruzione

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