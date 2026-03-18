Raphinha e Yamal incontenibili | Barcellona-Newcastle 7-2 highlights

Nel match degli ottavi di finale di Champions League, il Barcellona ha battuto il Newcastle 7-2. Raphinha ha segnato due gol e partecipato ad altre quattro marcature, mentre Lewandowski ha realizzato una doppietta. Lamine Yamal ha segnato su rigore e Fermin Lopez ha segnato una rete singola. La partita ha visto protagonisti vari giocatori del Barcellona.

I gol e gli highlights di Barcellona-Newcastle 7-2, ritorno degli ottavi di finale di Champions League: Raphinha segna due gol e mette lo zampino in altri 4, doppietta anche per Lewandowski e marcature singole per Lamine Yamal (su rigore) e Fermin Lopez. Inutile per i Megpies la doppietta di Elanga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Raphinha e Yamal incontenibili: Barcellona-Newcastle 7-2, highlights Articoli correlati Barcellona Newcastle 7-2, notte da sogno per i blaugrana! Raphinha, Yamal e Lewandowski trascinano ai quarti di ChampionsCalciomercato Lazio, Fabiani guarda in Spagna: osservato speciale un centrale della Liga! Ecco di chi si tratta Futuro Camarda, rebus aperto: dalla... Lamine Yamal pareggia al 96': gli highlights di Newcastle-BarcellonaGara di andata combattutissima tra Newcastle e Barcellona, che pareggiano 1-1 al St James' Park, rimandando il verdetto definitivo al match di... Contenuti utili per approfondire Raphinha e Yamal incontenibili... Barcellona Newcastle 7-2, Raphinha, Yamal e Lewandowski show. Blaugrana ai quarti di finale di Champions LeagueBarcellona Newcastle 7-2, Raphinha, Yamal e Lewandowski show. Blaugrana ai quarti di finale di Champions League Il Barcellona soffre solo in avvio, poi dilaga e travolge il Newcastle conquistando l’ac ... calcionews24.com Valanga blaugrana sul Newcastle: gli uomini di Howe si addormentano e finisce 7-2 per il BarçaLa squadra di Flick dilaga in casa: gli inglesi, autori di un buon primo tempo, si sfaldano nella ripresa e salutano la Champions ... gazzetta.it