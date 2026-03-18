raphinha e bruno fernandes guidano il nuovo totw

EA ha annunciato il nuovo Team of the Week, con Raphinha e Bruno Fernandes tra i protagonisti. La selezione include diversi giocatori che si sono messi in evidenza nelle partite recenti, coprendo vari campi di calcio. La rosa comprende nomi noti e nuove scoperte, tutte scelte per le loro prestazioni in campo durante l’ultima settimana.

EA ha rilasciato il nuovo Team of the Week con tanti nuovi giocatori che si sono distinti per le loro prestazioni durante la settimana nei vari campi di calcio. Chances taken. Job done. Team of the Week 27 has landed in #FC26 pic.twitter.comrrVN4rKI9o — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) March 18, 2026. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

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Bruno Fernandes ya kai kwallaye 100 tare da bayar da asist 100 wa Manchester United (#MUFC) a cikin wasanni da basu kai na Lionel Messi a FC Barcelona da kuma Cristiano Ronaldo a Real Madrid kafin su kai. Wannan na aya daga cikin irin ididdi facebook

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