Ramadan l’USR Toscana interviene sulle polemiche relative a un istituto scolastico | Nessuna decisione ideologica chiarimenti dalla scuola coinvolta

L’USR Toscana ha annunciato che non ci sono decisioni ideologiche dietro alla scelta di un istituto scolastico di Firenze di mettere a disposizione degli studenti musulmani un’aula per la preghiera durante il Ramadan. La direzione scolastica ha fornito chiarimenti sulla vicenda, intervenendo dopo le polemiche sorte in merito all’episodio avvenuto a fine febbraio. La scuola ha spiegato le proprie motivazioni senza ulteriori commenti.