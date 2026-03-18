Ramadan l’USR Toscana interviene sulle polemiche relative a un istituto scolastico | Nessuna decisione ideologica chiarimenti dalla scuola coinvolta
L’USR Toscana ha annunciato che non ci sono decisioni ideologiche dietro alla scelta di un istituto scolastico di Firenze di mettere a disposizione degli studenti musulmani un’aula per la preghiera durante il Ramadan. La direzione scolastica ha fornito chiarimenti sulla vicenda, intervenendo dopo le polemiche sorte in merito all’episodio avvenuto a fine febbraio. La scuola ha spiegato le proprie motivazioni senza ulteriori commenti.
A fine febbraio il dirigente scolastico di un istituto scolastico a Firenze ha aperto la porta di un'aula inutilizzata e l'ha messa a disposizione degli studenti musulmani per la preghiera durante il Ramadan. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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