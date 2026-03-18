Ragazzi a scuola di strategia personale

Gli studenti delle classi quarta e quinta dell’Istituto Alberghiero di Piobbico hanno partecipato a un incontro formativo nell’ambito del Progetto Orienta Rotary. La mattinata è stata dedicata a un approfondimento sulla strategia personale, tenuto dall’ingegner Marco Sciamma, specializzato in dinamiche aziendali e mercato del lavoro. I ragazzi hanno così avuto l’opportunità di confrontarsi con un esperto del settore.

A conclusione del Progetto Orienta Rotary gli alunni delle classi 4ª e 5ª dell’Istituto Alberghiero di Piobbico hanno vissuto una mattinata di alta formazione grazie all’incontro con l’ingegner Marco Sciamma, esperto di dinamiche aziendali e del mercato del lavoro. L’iniziativa, nata sotto l’egida del Rotary Club di Cagli, si inserisce nel solco delle attività di orientamento in uscita, pensate per gettare un ponte tra i banchi di scuola e le sfide professionali che attendono i diplomandi. L’ingegner Sciamma, partendo dalla propria esperienza, tra sogni e realtà, non si è limitato a una lezione teorica, ma ha dialogato con i ragazzi sulla necessità di unire le competenze tecniche (le cosiddette hard skills) a una mentalità flessibile e proattiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ragazzi a scuola di strategia personale Articoli correlati Leggi anche: La strategia del caos dei "bravi ragazzi" Leggi anche: Identità personale e narrazione: la scuola come luogo di racconto Applica Questa Strategia e Saranno le Donne a Cercarti #SHORTS Una selezione di notizie su Ragazzi a scuola di strategia personale Temi più discussi: L’Assessore Pirone in visita al doposcuola della scuola Ellero: Investire sui servizi educativi significa riportare al centro i diritti dei bambini e dei ragazzi; I giovani di AC ieri alla Scuola di formazione per studenti -; Ragazzi a scuola di strategia personale; In fiera 650 studenti a scuola di diplomazia: Pronti a girare il mondo come giovani ambasciatori del dialogo. Ragazzino violentato in metro a Roma mentre va a scuola, arrestato un 60enneAveva preso di mira un ragazzino di 16 anni molestandolo, in almeno sei episodi, a bordo della Metropolitana C di Roma. Per questo un italiano di 60 ... msn.com Riaccendere nei ragazzi dispersi la passione per la scuolaLa maggior parte dei ragazzi intercettati dall’Educativa di strada è di sesso maschile, 15 anni circa, di origine straniera: «Quando si allontanano dalla scuola perdono anche le relazioni – ha ... corrierecesenate.it Un fenomeno che oggi riguarda circa il 10% dei ragazzi. I dati emergono da un’indagine dell’ università di Toronto su 42 paesi, pubblicata su Jama Pediatrics - facebook.com facebook Bodo asfaltato, dopo l'Inter finisce la favoletta: i ragazzi del 5-0 a #Lisbona, Sporting spietato x.com