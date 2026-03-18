Raduno esclusivo di auto di lusso in Campania con vista spettacolare sul mare

In una località della Campania, si è svolto un raduno di auto di lusso con una vista panoramica sul mare. Le supercar sono state esposte lungo la costa della Costiera Amalfitana, attirando appassionati e curiosi. L'evento ha visto protagoniste vetture di alta gamma, che hanno sfilato in uno scenario caratterizzato da paesaggi spettacolari.

"> Supercar a Maiori: Il Raduno Imperdibile nella Costiera Amalfitana. Il 22 marzo, la Costiera Amalfitana accoglierà uno degli eventi più esclusivi del panorama automobilistico: il raduno delle Supercar, organizzato dalla Federazione Italiana Supercar, guidata da Luigi Iossa. Questo straordinario incontro di auto di lusso si svolgerà a Maiori, in uno dei luoghi più suggestivi del mondo, noto per la sua bellezza senza tempo. Un Evento Dedicato Alle Eccellenze su Quattro Ruote. Quest’anno, l’evento è patrocinato dal Comune di Maiori e rappresenta un’opportunità unica di coniugare l’eleganza delle auto di lusso con i panorami mozzafiato della Costiera. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Raduno esclusivo di auto di lusso in Campania con vista spettacolare sul mare. Articoli correlati Maremma, lusso green tra cielo e mare: apre Tresort, il glamping da 8 milioni di euro per un turismo esclusivo.Un investimento di 8 milioni di euro trasforma un angolo di Toscana in una destinazione esclusiva: Tresort, un glamping di lusso a cavallo tra... Castello di Dunnottar, una fortezza spettacolare a picco sul mareChi ha avuto la fortuna di visitare la Scozia la descrive come un territorio sospeso tra realtà e fantasia. Una raccolta di contenuti su Raduno esclusivo Argomenti discussi: EVENTO - Supercar, raduno a Maiori domenica 22 marzo. Raduno da sogno in Campania: le più belle auto di lusso con vista mozzafiato sul mareIl mondo delle Supercar sbarca in uno dei luoghi più belli al mondo, la Costiera Amalfitana, dando il via il prossimo 22 marzo all’atteso raduno delle auto di lusso organizzato dalla Federazione Itali ... msn.com Supercar, raduno a Maiori il 22 marzoIl mondo delle Supercar sta per arrivare in uno dei luoghi più belli e iconici del mondo: la Costiera amalfitana. E ‘ in programma infatti il prossimo 22 marzo a Maiori l’atteso raduno organizzato dal ... napoli.repubblica.it