qui senigallia che emozione vedere denis allenarsi con noi

A Senigallia, la squadra di calcio ha ripreso gli allenamenti con la presenza di un giocatore che si è allenato insieme al gruppo. La sessione si è svolta domenica pomeriggio e non sono stati segnalati infortuni, suscitando sollievo tra i presenti. La squadra si prepara così per le prossime competizioni, con l’attenzione rivolta alle sessioni di allenamento.

La Vigor torna a lavorare e per fortuna nessun infortunio, registrato domenica pomeriggio, desta particolare preoccupazione. Novelli ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, anche Beu e Caprari stanno smaltendo gli affaticamenti accusati nel corso dei 90 minuti contro L’Aquila. Le condizioni di Tomba, infine, preoccupavano maggiormente, ma non sembrano così drammatiche. Il forte centrale senigalliese effettuerà qualche altro controllo, ma c’è ottimismo. Al di là degli infortuni, Clementi ha un tesoro per le mani: la sua Vigor entusiasma, lotta per un posto nei playoff e vanta ottime basi per il futuro. Non solo, da qualche giorno c’è un’arma in più: Denis Pesaresi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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