Quanto costa oggi l’energia elettrica?

Oggi il costo dell’energia elettrica nel mercato libero viene determinato dal PUN, il Prezzo Unico Nazionale, che indica il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore viene aggiornato regolarmente e influenza le tariffe praticate dai fornitori di energia. Il PUN rappresenta quindi una misura chiave per capire quanto si paga per l’energia elettrica nel mercato attuale.

Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo di riferimento all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Al 18 Marzo 2026, il PUN si attesta a 0,1499 €kWh (149,868039 €MWh). Questo valore riflette l’andamento dei mercati energetici europei e le dinamiche di domanda e offerta, influenzate da fattori stagionali, geopolitici e dalla produzione da fonti rinnovabili. Nel mercato libero, il prezzo finale per il consumatore può variare in base al contratto scelto, ma il PUN rimane il punto di partenza per la formazione delle offerte. A questo valore vanno aggiunti oneri di sistema, costi di trasporto, accise e IVA, che portano il prezzo effettivo per il cliente domestico a livelli superiori. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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