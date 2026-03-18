quanto costa al turismo la guerra in iran

La guerra in Iran sta influenzando direttamente il settore del turismo, con ripercussioni che si fanno sentire sui voli e sugli spostamenti internazionali. Lo snodo del traffico aereo nel Medio Oriente, uno dei principali punti di transito al mondo, ha subito interruzioni che hanno interrotto una fase di crescita costante per i vettori del Golfo, tranne durante la pandemia.

Il conflitto in Medio Oriente sta producendo effetti immediati su uno dei principali snodi del traffico aereo globale, interrompendo una fase di crescita che, per i vettori del Golfo, era stata continua negli ultimi decenni con l’eccezione della parentesi pandemica. La chiusura dello spazio aereo e l’instabilità legata agli attacchi hanno determinato una riduzione drastica dell’operatività, incidendo sia sui flussi turistici sia sui viaggi d’affari. I dati disponibili indicano un impatto esteso e trasversale. Dall’inizio delle ostilità, il 28 febbraio, sono stati cancellati oltre 58mila voli da e per il Medio Oriente, con circa sei milioni di passeggeri coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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