A Sant’Angelo Lodigiano si ricorda ancora quando Silvana Mangano scese da una Rolls-Royce e insistette per essere lasciata sullo zerbino dell’hotel “La Lampara”, senza fare nemmeno un passo. La cantante e attrice richiese anche una sala dedicata ai trucchi, creando un ricordo vivido tra i residenti. In quel periodo, la sua presenza lasciò un’impronta duratura nella memoria collettiva del paese.

A Sant’Angelo Lodigiano è ancora molto vivo il ricordo della Rolls-Royce dalla quale scendeva Silvana Mangano che pretendeva di essere lasciata sullo zerbino dell’hotel “La Lampara” per non fare neppure un passo e aveva preteso una sala per i trucchi. Parola di Roberto Figazzolo, regista di “Pasolini a Sant’Angelo Lodigiano“. L’emozione di Edipo Re, girato da PPP nel Lodigiano, è ancora impressa nella mente di tanti. In primis, delle decine di comparse scelte "tra il popolo", proprio come piaceva al grande intellettuale. E che lo portò anche al di là del confine, nel Pavese, per girare il suo “Teorema“. "Pasolini che girava il mondo – aggiunge Figazzolo – sceglieva Magherno per i suoi weekend perché amava l’autenticità delle persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando PPP sconvolse Sant’Angelo: "La “libera università“ di Pasolini. E la Mangano scendeva dalla Rolls..."

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