Il 18 marzo 1981 su Rai 1 andava in onda il primo episodio di Quark – Viaggi nel mondo della scienza, trasmissione ideata e condotta da Piero Angela. Con questa iniziativa, Angela ha portato per la prima volta in televisione un approfondimento scientifico accessibile a un vasto pubblico, raggiungendo fino a 10 milioni di spettatori mentre parlava di atomi.

Il 18 marzo 1981 debuttava su Rai 1 Quark – Viaggi nel mondo della scienza, la trasmissione ideata e condotta da Piero Angela che ha rivoluzionato il linguaggio della divulgazione scientifica in Italia. Partendo da una particella infinitesimale della materia, il programma ha saputo portare temi complessi nelle case di milioni di italiani, raggiungendo picchi di ascolto superiori ai 10 milioni di telespettatori. Questo anniversario celebra non solo una ricorrenza televisiva, ma la nascita di un modello educativo che ha trasformato profondamente il rapporto tra il grande pubblico e il sapere accademico. Il termine “Quark”, scelto personalmente da Piero Angela, fa riferimento alla particella fondamentale della materia. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Quando Piero Angela faceva 10 milioni di spettatori parlando di atomi. La storia incredibile di Quark

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Le parole di Piero Angela. Indimenticabile. Fonte CheTempoCheFa #AlbertoAngela #PieroAngela #CheTempoCheFa - facebook.com facebook