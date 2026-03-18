Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026 | orario n di pettorale tv

Giovedì 19 marzo alle 12.30 si svolgerà a Lillehammer la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Coppa del Mondo. Sofia Goggia sarà tra le atlete in pista, indossando il pettorale numero 1. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva, attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori. La competizione si svolge sulla pista di Lillehammer, in Norvegia.

Giovedì 19 marzo (ore 12.30) andrà in scena la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Lillehammer, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Le atlete avranno a disposizioni un test per trovare il giusto feeling con la neve norvegese e cercare le linee migliori in vista della gara che si disputerà sabato. Sofia Goggia sarà tra le atlete di riferimento e punterà a ottenere importanti indiczioni. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 12 e dunque partirà alle ore 12.49 e 15 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. Il programma di giornata prevede che le atlete partano a intervalli di 1’45”. 🔗 Leggi su Oasport.it

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