Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026 | orario n di pettorale tv

Laura Pirovano è scesa per la prima volta a Lillehammer durante i Campionati del Mondo di sci alpino 2026. La gara si è svolta nella mattinata di oggi, con la atleta italiana che ha indossato il pettorale numero 12. La competizione è stata trasmessa in diretta televisiva su diverse reti nazionali e internazionali.

Laura Pirovano si è presentata in Norvegia con una chiara missione: conquistare la Coppa del Mondo di discesa libera. Dopo le due vittorie in Val di Fassa (le prime nel massimo circuito internazionale itinerante), la trentina svetta in testa alla classifica di specialità ed è ora attesa dal confronto finale con la tedesca Emma Aicher per mettere le mani sulla Sfera di Cristallo. In vista della gara prevista a Lillehammer sabato 21 marzo, l’azzurra disputerà la prima prova cronometrata della discesa libera. L’appuntamento è per giovedì 19 marzo (ore 12.30), Laura Pirovano ha avuto in sorte il pettorale numero 14 e dunque partirà alle ore 12.52 e 45 secondi, salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando parte Laura Pirovano nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Articoli correlati Leggi anche: Quando parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a Lillehammer 2026: orario, n. di pettorale, tv Quando parte Laura Pirovano nella discesa in Val di Fassa 2026: orario 7 marzo, n. di pettorale, tvNove azzurre al via nella discesa in Val di Fassa, ma tra tutte Laura Pirovano è, anche giustamente, quella che ha gli occhi puntati addosso. Approfondimenti e contenuti su Laura Pirovano Temi più discussi: Laura Pirovano: Sono prima ma non ci credo, è tutto surreale; Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tv; Pirovano vince la Coppa di Discesa a Kvitfjell se... Tutte le combinazioni; SCI C’è anche Mike Maric dietro l’exploit di Laura Pirovano in discesa libera. Quando gareggia Laura Pirovano nella Finale di discesa in Coppa del Mondo? L’azzurra si gioca il trofeo: programma, orario, tvLaura Pirovano si trova al comando della classifica della Coppa del Mondo di discesa libera con l'attivo 436 punti e un vantaggio di 28 lunghezze nei ... oasport.it Laura Pirovano torna a qualificarsi in gigante dopo 5 anni! E non lo disputava dal 2024…Laura Pirovano si è qualificata alla seconda manche del gigante di Are, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino che va in scena nella rinomata ... oasport.it Coppa del Mondo/Ultimo Atto. La situazione è questa. Ultima tornata di Coppa del Mondo e ci sono Coppe di Specialità da assegnare. Abbiamo due Sciatrici in pole : Sofia Goggia in SuperG Laura Pirovano in Discesa. Forza ragazze Un - facebook.com facebook Un lungo e straordinario weekend in Val di Fassa per lo sci alpino femminile azzurro in Coppa del Mondo racchiuso in un solo minuto. Venerdì Laura Pirovano vince la prima discesa, suo primo podio nel massimo circuito. Sabato Lolli concede il bis. Do x.com