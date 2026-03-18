Quando l’Osint si oscura La nuova guerra dell’informazione raccontata dal prof Teti

Negli ultimi quindici anni, il modo in cui vengono osservati e analizzati i conflitti è cambiato profondamente, soprattutto grazie all’uso dell’OSINT, l’intelligence basata sulle fonti aperte. Tuttavia, negli ultimi tempi, questa metodologia ha incontrato nuove sfide, con alcune aree che si sono fatte più oscure e meno accessibili. Il professor Teti spiega come questa evoluzione influisca sulla comprensione delle guerre dell’informazione.

Negli ultimi quindici anni il mondo ha assistito a una trasformazione radicale del modo in cui vengono osservati e analizzati i conflitti. L’Open Source Intelligence (Osint) – l’intelligence basata su fonti pubbliche come immagini satellitari commerciali, social media, database aperti e dati geospaziali – ha progressivamente ridotto il monopolio informativo degli Stati. Ciò che un tempo era patrimonio esclusivo delle agenzie di intelligence è diventato accessibile a giornalisti, ricercatori, think tank e perfino a comunità di analisti indipendenti online. In questo contesto sono nati ecosistemi di analisi distribuita – comunità digitali di... 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Quando l’Osint si oscura. La nuova guerra dell’informazione raccontata dal prof. Teti Articoli correlati Anthropic, Pentagono e AI. Chi decide i limiti della guerra algoritmica? Risponde il prof. Teti“Chi controlla gli algoritmi, i dati e la capacità di calcolo controlla anche una parte significativa della capacità decisionale delle istituzioni. Perché il caso Delcy Rodríguez racconta la nuova guerra ibrida latino?americana. L’analisi di TetiL’ipotesi secondo cui la Central Intelligence Agency (Cia) sarebbe riuscita ad “accerchiare” Nicolás Maduro penetrando la sua cerchia più ristretta...