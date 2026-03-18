Quando la scuola diventa orizzonte di riscatto

Da ilsipontino.net 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In alcune scuole, gli edifici sono più di semplici ambienti di apprendimento, rappresentano punti di svolta per studenti e comunità. Le aule, spesso affollate e segnate dal tempo, sono il luogo in cui si svolgono attività che cambiano le prospettive di chi vi passa. Questi spazi vengono frequentati quotidianamente da insegnanti e studenti, pronti a scrivere nuove pagine di un percorso educativo.

Esistono luoghi dove il tempo sembra sospeso, chiusi tra mura che separano, ma che paradossalmente possono trasformarsi in ponti verso una nuova vita. È questo il senso profondo della collaborazione tra l’Ipeoa "Michele Lecce" di San Giovanni Rotondo e l’Istituto Penale per i Minorenni di Airola in provincia di Benevento.  Un legame che non è solo istituzionale, ma profondamente umano, e che ha vissuto un nuovo, intenso capitolo in un incontro-confronto nato per seminare speranza laddove il futuro appare spesso sfocato. Durante l’incontro, Talienti ha illustrato l'essenza stessa dell'azione educativa, spiegando come una scelta consapevole e legalitaria sia la bussola necessaria per navigare nel mare tempestoso della riabilitazione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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