Una ricerca ha analizzato quanto basta fare esercizio fisico per aiutare il corpo a difendersi dal cancro. Lo studio ha osservato gli effetti di una singola sessione di attività fisica e ha determinato quale sia la quantità minima necessaria. I risultati indicano che anche un breve periodo di allenamento può avere un impatto sulla salute, senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle cause.

L'attività fisica è ormai da tempo considerata uno dei cardini di una vita sana ed equilibrata, inoltre appare collegata a una riduzione del rischio di diverse malattie croniche, tra cui alcune forme di cancro. Le persone che si muovo regolarmente hanno un rischio minore rispetto a chi conduce una vita sedentaria. Alcuni studi hanno infatti osservato che l’esercizio fisico non agisce solo sul peso o sul metabolismo, ma provoca anche cambiamenti immediati nel sangue e nelle molecole prodotte dai muscoli. Ulteriori ricerche hanno scoperto quella che sembra essere la quantità ideale di attività fisica moderata per ottenere davvero dei benefici, facendo una scoperta sorprendente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Qual è la quantità minima di allenamento per proteggere l'organismo dal cancro?

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