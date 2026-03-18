La Procura ha presentato una nuova accusa contro Carmelo Cinturrino, sospettato di aver fatto di tutto per impedire il salvataggio di Zack, un pusher ucciso. Oggi a Milano Cinturrino si è difeso davanti ai giudici, negando di aver voluto uccidere il 28enne Abderrahim Mansouri e di aver pianificato l’omicidio. La sua posizione rimane invariata rispetto alle precedenti udienze.

Milano, 18 marzo 2026 – Carmelo Cinturrino non ha cambiato linea davanti ai giudici. Si è difeso negando di aver voluto uccidere il 28enne Abderrahim Mansouri e, in particolare, di aver premeditato l’omicidio. Ha negato il suo coinvolgimento in giri di spaccio e violenze. Il martello con cui girava il poliziotto, per questo soprannominato “Thor“? “ Non lo usavo per picchiare le persone, ma per cercare droga o denaro nascosto sotto terra a Rogoredo”, nell’ex boschetto della droga ai margini di Milano. La Procura: ha fatto di tutto perché Mansouri non si salvasse. Per la Procura, Cinturrino, ora in carcere per omicidio volontario, avrebbe però fatto di tutto perché Mansouri non si salvasse quel pomeriggio del 26 gennaio nel bosco di Rogoredo, aspettando che morisse a terra dopo avergli sparato un colpo alla testa da 30 metri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Pusher ucciso, nuova accusa della Procura a Cinturrino: “Fece di tutto per non far salvare Zack”

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