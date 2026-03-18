Puglia maltempo | allerta temporali Protezione civile previsioni meteo

La protezione civile ha diramato un’allerta per la Puglia a causa di maltempo e temporali, valida dalle 20 di questa sera e per le successive ventidue ore. Le previsioni indicano una presenza significativa di pioggia e condizioni meteorologiche avverse nella regione. La misura interessa tutto il territorio pugliese e mira a monitorare eventuali situazioni di criticità legate alle intemperie.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l'allerta con validità dalle 20 per ventidue ore. Si prevedono "precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Puglia meridionale. Fenomeni localizzati di incremento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua, generalmente contenuti all'interno dell'alveo." Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia. . 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, maltempo: allerta temporali Protezione civile, previsioni meteo Articoli correlati Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventitre ore. È ancora maltempo su Puglia e Basilicata: scatta l’allerta gialla della Protezione Civile Contenuti utili per approfondire Puglia maltempo allerta temporali... Temi più discussi: Maltempo in arrivo al Sud: allerta gialla domenica 15 marzo anche in Puglia per piogge e temporali; Nuova perturbazione in arrivo nel Foggiano: allerta gialla per temporali e temperature in calo - FoggiaToday; Il maltempo non si ferma, pioggia e temporali su Bari e provincia: allerta meteo per martedì; Puglia, maltempo: allerta temporali. Maltempo in arrivo in Puglia: allerta gialla per temporali e rischio idrogeologicoBARI – È stata diramata un’allerta meteo su tutta la Puglia a partire dalle ore 20:00 di oggi e per le successive 24 ore. Le previsioni indicano precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere d ... giornaledipuglia.com Puglia, maltempo: allerta temporali. Codice giallo per Bat, fascia occidentale del barese, tarantino e Salento Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta on validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temp ... noinotizie.it Aggressione su un treno regionale in Puglia, la denuncia di Enzo Ricci(Europa Verde) e la solidarietà del deputato Francesco Emilio Borrelli Una brutale aggressione consumata su un treno regionale partito da Foggia e diretto a Bari, la sera del 28 febbraio, ri - facebook.com facebook TRM h24 News | Mercoledì 18 Marzo 2026, edizione delle 13.00, #Notizie aggiornate da #Puglia e #Basilicata nel TG condotto in studio da Antonella Losignore x.com