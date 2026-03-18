Puglia | 702 medici in meno entro il 2028
Entro il 2028, in Puglia si prevede una diminuzione di 702 medici di famiglia rispetto alla situazione attuale. L'annuncio riguarda il calo delle figure professionali necessarie per coprire il territorio regionale. La stima si basa sui dati relativi all'andamento delle iscrizioni e delle uscite dal servizio sanitario. La diminuzione influenzerà la copertura medica nelle aree più remote e meno servite.
Entro il 2028, la Puglia si troverà a fronteggiare una carenza di 702 medici di famiglia in più rispetto al fabbisogno attuale. Questa prospettiva deriva da un'analisi della Fondazione Gimbe che evidenzia come l'invecchiamento della forza lavoro sanitaria stia erodendo le risorse disponibili per i cittadini del sud Italia. Dal primo gennaio dell'anno scorso, il territorio pugliese registra già una mancanza di 279 professionisti, portando il rapporto medio a un medico ogni 1.331 assistiti, un dat . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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