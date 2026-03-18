Provincia di Caserta inaugurati i campetti esterni al Diaz

Oggi nella provincia di Caserta sono stati ufficialmente aperti i nuovi campetti esterni del Liceo Scientifico Statale “A. La cerimonia ha visto la presenza del presidente della Provincia e della dirigente scolastica. I campetti sono stati consegnati agli studenti, che potranno utilizzarli per attività sportive durante le ore dedicate. L'inaugurazione si è svolta questa mattina in un momento di grande partecipazione da parte della comunità scolastica.

Tempo di lettura: 3 minuti Il presidente della Provincia di Caserta, Anacleto Colombiano, ha inaugurato oggi, insieme alla dirigente scolastica Daniela Tagliafierro, i campetti sportivi del Liceo Scientifico Statale “A. Diaz” di Caserta, oggetto di un recente intervento di riqualificazione ambientale. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il preside Luigi Suppa (alla guida del Diaz fino allo scorso anno), il dirigente del Settore Ambiente Giovanni Solino, il direttore dei lavori Nicola Fontana, la R.U.P. Teresa Ricciardiello, nonché i dirigenti della Provincia Paolo Madonna e Gerardo Palmieri, a testimonianza dell’attenzione dell’Ente verso il mondo dell’istruzione e la qualità delle infrastrutture scolastiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Provincia di Caserta, inaugurati i campetti esterni al “Diaz” Articoli correlati Scuole più sicure, alla Provincia 900 mila euro per il Diaz di Caserta e lo Stefanelli di MondragoneLe risorse rientrano nell’Avviso pubblico per l’erogazione di contributi a favore degli enti locali finalizzati all’adeguamento alle norme di... La legalità tra i banchi di scuola: al via il nuovo percorso negli istituti della provincia di CasertaIl primo incontro a Capua con Anna Ida Capone, presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati sottosezione di Santa Maria Capua Vetere e l’avv. Caserta Provincia - CASERTA, INAUGURATI I CAMPETTI ESTERNI AL LICEO “A. DIAZ” (18.03.23) Contenuti utili per approfondire Provincia di Caserta inaugurati i... Temi più discussi: Caserta / Provincia. Stadio del nuoto: l'abbandono della Provincia non può restare senza risposta.; Calcio serie B - In difesa rientra Ligue, ballottaggi sulle fasce. Caserta: Acm forte, vincere unica medicina; Giornate FAI di Primavera 2026: tutti i luoghi da visitare a Napoli e in Campania; LA MUSICA A BENEVENTO DIDACTA ITALIA 2026. IL LICEO MUSICALE LOMBARDI DI AIROLA PROTAGONISTA ALL’INAUGURAZIONE CON IL MINISTRO VALDITARA. Caserta, nuovi campetti al Liceo Diaz: inaugurati gli spazi riqualificati dalla ProvinciaCaserta – Spazi rinnovati, superfici moderne e una visione che guarda oltre la semplice riqualificazione: il Liceo Scientifico Statale Diaz si riappropria ... pupia.tv La Provincia di Caserta inaugura i nuovi campetti del Liceo A. DiazScopri tutti i dettagli riguardo La Provincia di Caserta inaugura i nuovi campetti del Liceo A. Diaz . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com Arpino, provincia di Caserta, primi del '900. facebook