Protetto | Bye Bye Vending Machines Perché il Giappone sta salutando i suoi iconici distributori automatici

In Giappone, sempre più distributori automatici vengono disinstallati o sostituiti, segnando un cambiamento nel panorama delle vendite automatiche. Le aziende stanno eliminando questi macchinari tradizionali, spesso per motivi legati all’efficienza e all’evoluzione delle preferenze dei consumatori. La decisione interessa numerosi punti vendita e aree urbane, dove i distributori sono stati a lungo presenti.