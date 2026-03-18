Protetto | Bye Bye Vending Machines Perché il Giappone sta salutando i suoi iconici distributori automatici
In Giappone, sempre più distributori automatici vengono disinstallati o sostituiti, segnando un cambiamento nel panorama delle vendite automatiche. Le aziende stanno eliminando questi macchinari tradizionali, spesso per motivi legati all’efficienza e all’evoluzione delle preferenze dei consumatori. La decisione interessa numerosi punti vendita e aree urbane, dove i distributori sono stati a lungo presenti.
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