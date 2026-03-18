Protesta al Pilastro il video dei lanci dentro al cantiere

Durante la serata al cantiere del Museo dei Bambini al Pilastro, si sono verificati episodi di tensione con alcuni manifestanti che hanno lanciato oggetti all’interno del sito. Un video mostra le immagini di questi lanci e del clima di agitazione. Le forze dell’ordine sono intervenute per gestire la situazione, mentre nessuna informazione ufficiale indica danni o feriti.

Un’altra concitata serata sul sito del Museo dei Bambini al Pilastro, oggetto di proteste del comitato MuBas. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Protesta al Pilastro, il video dei lanci dentro al cantiere Articoli correlati Nuova protesta al Pilastro: attivisti in resistenza passiva al cantiere del Museo dei BambiniBologna, 11 marzo 2026 – Un’altra mattinata di tensione all’orizzonte del Pilastro. Video dal cantiere occupato al Pilastro: le richieste dei residentiIl presidio permanente con tanto di tende ha fermato il cantiere per la costruzione del Museo dei Bambini che il Comune voleva costruire nel parco. Contenuti e approfondimenti su Protesta al Pilastro il video dei lanci... Temi più discussi: La protesta degli attivisti Mubasta fa irruzione in Comune: Fermate subito i lavori al Pilastro. Impossibile; Scontri al Pilastro, Lepore: Non è protesta ma violenza politica. Solidarietà agli agenti da Pd e FdI; Pilastro, protesta davanti al cantiere. E stasera corteo dei Giovani palestinesi; Pilastro, un'altra giornata di protesta contro il Museo dei bambini a Bologna: scontri con feriti, 13 fermati. La protesta degli attivisti Mubasta fa irruzione in Comune: Fermate subito i lavori al Pilastro. ImpossibileI manifestanti, un centinaio, chiedevano un confronto con il sindaco Matteo Lepore, ma lo hanno ottenuto con il capo di gabinetto, Sergio Lo Giudice: No, il progetto andrà avanti. Forzata la barrier ... msn.com Il cantiere del MuBa bersaglio del lancio di rifiuti e begala da parte degli attivistiUn’altra concitata serata sul sito del Museo dei Bambini al Pilastro, oggetto di proteste del comitato MuBasta: lanciati anche dei bengala, alcuni dei quali hanno sfiorato le auto in sosta, tra il ter ... msn.com Caffè Corretto del 18 marzo: Cagliari, la protesta del settore agricolo x.com Il violoncellista Mahdi Sàhêli ha pubblicato sui suoi canali social un video mentre suona tra le macerie di Beirut distrutta dai raid israeliani. Il gesto del musicista è un atto di protesta pacifica contro la guerra che ha raso al suolo gli edifici della capitale del Liba - facebook.com facebook