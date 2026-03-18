Pronto Badante il 19 e 20 marzo a Sansepolcro punti informativi per cittadini e famiglie

Il 19 e 20 marzo a Sansepolcro si svolgeranno punti informativi organizzati da Pronto Badante, rivolti a cittadini e famiglie. L’iniziativa mira a fornire dettagli sui servizi di assistenza per anziani fragili. Le postazioni saranno allestite in diverse aree della città per facilitare l’accesso. La presenza di operatori sarà garantita in entrambe le giornate.

Arezzo, 18 marzo 2026 – Offrire ai cittadini informazioni e orientamento sui servizi di supporto alla fragilità degli anziani. La Zona Distretto Valtiberina della Asl Toscana sud est, con il patrocinio del Comune di Sansepolcro, organizza un punto informativo dedicato al progetto Pronto Badante nell’ambito delle tradizionali Fiere di Mezza Quaresima, in programma a Sansepolcro. Il personale della cooperativa Progetto 5, che gestisce il servizio per la Valtiberina, sarà a disposizione dei cittadini allo stand allestito in piazza Garibaldi per fornire informazioni e supporto sull’attivazione del servizio. Gli appuntamenti sono previsti: * giovedì 19 marzo, dalle 10. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pronto Badante, il 19 e 20 marzo a Sansepolcro punti informativi per cittadini e famiglie Articoli correlati Assegno unico marzo 2026, pagamento tra il 19 e il 20 marzo: Isee aggiornato, importi rivalutati, arretrati entro il 30 giugno e nuovi modelli Dsu già operativi per le famiglie con figli a caricoIl pagamento dell’Assegno unico di marzo 2026 è previsto nelle giornate del 19 e 20 marzo per le prestazioni già in corso che non presentano... Leggi anche: Ex Ilva, 11 cittadini licenziano 20.000 famiglie Approfondimenti e contenuti su Pronto Badante Temi più discussi: Progetto Pronto Badante. Arriva un punto informativo; SintesiMinerva racconta dieci anni del servizio Pronto Badante: il convegno in Valdinievole; Progetto Pronto Badante Arriva un punto informativo. Progetto Pronto Badante. Arriva un punto informativoSANSEPOLCRO Offrire ai cittadini informazioni e orientamento sui servizi di supporto alla fragilità degli anziani. La Zona Distretto Valtiberina della ... msn.com SintesiMinerva racconta dieci anni del servizio Pronto Badante: il convegno in ValdinievoleIl progetto Pronto Badante della Regione Toscana sarà al centro di un seminario che si terrà mercoledì 18 marzo dalle 15 alle 17 al Centro Auser, in ... gonews.it