Pronostico Tottenham-Atletico Madrid | dopo sei anni vacilla l’imbattibilità

Mercoledì alle 21:00 si gioca Tottenham-Atletico Madrid, partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Si tratta di un match che potrebbe mettere fine a un’imbattibilità durata sei anni. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva e le formazioni probabili sono state annunciate.

Tottenham-Atletico Madrid è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Con il roboante 5-2 dell’andata l’ Atletico Madrid ha messo in cassaforte la qualificazione ai quarti di finale della Champions League. I Colchoneros nella sfida del Metropolitano non hanno dato scampo al Tottenham, sotto di 4 gol già dopo i primi 20 minuti: resteranno probabilmente nella storia le clamorose papere del portiere degli Spurs Kinsky, schierato a sorpresa titolare da Igor Tudor al posto di Vicario e poi sostituito al 17? sul 3-0. I londinesi sono... 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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