Pronostico Sparta Praga-AZ Alkmaar | entrambe a segno e una avanti

Domani si gioca l'incontro tra Sparta Praga e AZ Alkmaar, ottavi di finale di Conference League. La partita si svolge in Repubblica Ceca, con entrambe le squadre determinate a segnare e a mantenere viva la possibilità di passare il turno. La sfida si presenta aperta, con le formazioni pronte a mettere in campo tutta la loro energia per ottenere un risultato positivo.

Sparta Praga-AZ Alkmaar è una partita degli ottavi di finale di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Da un lato c’è la voglia di una rimonta fattibile dopo il 2-1 dell’andata; dall’altro esiste la consapevolezza di poter riuscire a superare il turno. L’AZ in casa ha vinto contro lo Sparta Praga e adesso sogna la qualificazione. Ci sono ottime possibilità che questo possa riuscire. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il fatto di poter giocare su due risultati su tre, per una squadra comunque esperta come quella ospite, è un buon vantaggio. Anche perché l’AZ, negli incroci che ha avuto fino al momento contro formazioni della Repubblica Ceca, non ha mai perso. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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