Francesca Jones e Venus Williams si affronteranno nel torneo WTA di Miami il 19 marzo 2026, intorno a mezzanotte. Jones, dopo aver avuto problemi fisici agli Australian Open e aver dovuto ritirarsi in lacrime, non è riuscita a vincere le due partite successive. La partita si svolge in un contesto di forma incerta per la tennista britannica.

Francesca Jones ha avuto problemi fisici evidenti agli Australian Open, costretta al ritiro in lacrime, e non ha più vinto nelle successive due partite. Molto netta, in particolare, la sconfitta al primi turno di Indian Wells contro Kayla Day, alla quale ha ceduto la battuta per ben cinque volte. Spera dunque di ottenere la prima. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams, WTA Miami 19-03-2026, ore 00:00 circa

Articoli correlati

Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams, WTA Miami 17-03-2026Francesca Jones ha avuto problemi fisici evidenti agli Australian Open, costretta al ritiro in lacrime, e non ha più vinto nelle successive due...

Pronostico e quote Alexander Zverev – Jannik Sinner, Indian Wells 14-03-2026 ore 23:00 circaAlexander Zverev e Jannik Sinner si giocheranno un posto nella finale di Indian Wells contro uno tra Alcaraz e Medevdev, i due protagonisti...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Francesca Jones

Discussioni sull' argomento Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams, WTA Miami 17-03-2026; Pronostico e quote Francesca Jones – Venus Williams WTA Miami 17-03-2026; Lione-Celta Vigo (Europa League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Francesi favoriti tr...; Rakow-Fiorentina (Conference League, 19-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici.

Il Funerale di Mia Madre: The Show è SOLD OUT! “Il Funerale di Mia Madre: The Show” è lo spettacolo tratto dal testo della drammaturga britannica Kelly Jones, tradotto e diretto da Francesca Montanino. La madre di Abigail è morta e lei non può permetters - facebook.com facebook