Nella partita degli ottavi di finale di Europa League, il Betis affronta il Panathinaikos. Nel match di andata, il Panathinaikos si è imposto per 1-0, dimostrando di aver ottenuto un risultato importante per la qualificazione. Le probabili formazioni sono state annunciate e si attendono aggiornamenti sulle modalità di visione della partita. La sfida si svolgerà questa settimana in una cornice che coinvolge entrambi i club.

Betis-Panathinaikos è una partita degli ottavi di finale di Europa League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico Benitez, con la vittoria nel match d’andata della scorsa settimana (1-0 a favore del Panathinaikos) ha dimostrato ancora una volta quel suo feeling con le partite europee. Ma stavolta nemmeno la sua esperienza potrebbe bastare nel riuscire nell’impresa, perché di questo, contro il Betis, si tratterebbe. (AnsaFoto) – Ilveggente.it In Spagna credono e sognano nella rimonta che aprirebbe i quarti di finale di Europa League. Anche nel match di campionato il Betis ha tirato i remi in barca, pareggiando in casa contro il Celta Vigo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Betis-Panathinaikos: il ribaltone è servito

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