Pronostico Bayern Monaco-Atalanta | l’unica missione è salvare l’onore

Mercoledì alle 21:00 si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League tra Bayern Monaco e Atalanta. La partita si svolge allo stadio del Bayern e sarà trasmessa in diretta televisiva. Le formazioni probabili sono state annunciate, con entrambe le squadre pronte a scendere in campo per l’ultima possibilità di qualificarsi ai quarti.

Bayern Monaco-Atalanta è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Non c’è bisogno di andare a scomodare le rimonte fantascientifiche andate in scena in questa competizione per dimostrare come il pesantissimo 6-1 con cui il Bayern Monaco martedì scorso a Bergamo ha annichilito l’ Atalanta di Raffaele Palladino sia sostanzialmente impossibile da ribaltare. In questo momento quella bavarese è con ogni probabilità la squadra più forte del pianeta nonché la favorita principale per la vittoria della coppa dalle grandi orecchie – forse al pari di Arsenal e Barcellona – e la goleada inflitta alla Dea una settimana fa non ha fatto altro che confermarlo. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Bayern Monaco-Atalanta: l’unica missione è salvare l’onore Articoli correlati Atalanta a Monaco per l’onore: Palladino torna al 3-4-2-1 contro il BayernL’Atalanta si presenta all’Allianz Arena per una missione che rasenta l’impossibilità: contenere il Bayern Monaco ed evitare una nuova goleada dopo... Pronostico Atalanta-Bayern Monaco: il piano di Palladino per un altro miracoloAtalanta-Bayern Monaco è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Una selezione di notizie su Pronostico Bayern Monaco Temi più discussi: Segui Atalanta-Bayern Monaco: pronostici, migliori scommesse e quote; Pronostico Bayern Monaco-Atalanta | Champions League 2025/26; Atalanta-Bayern Monaco: dove vederla, formazioni e pronostico; Pronostici Atalanta - Bayern Munich: I bavaresi puntano a uscire indenni dall'andata. Bayern Monaco-Atalanta pronostico e quote: la chicca sul matchScopri il pronostico su Bayern Monaco-Atalanta con un focus sulla chicca dell'esperto sul match valido per il ritorno degli Ottavi di Champions. calciomercato.com Bayern Monaco-Atalanta, Palladino in Germania per l'onore: il pronosticoPronostico Bayern Monaco-Atalanta quote ritorno ottavi finale Champions League in programma mercoledì 18 marzo alle ore 21 ... gazzetta.it Atalanta-Bayern Monaco: pronostico e quote per le scommesse https://www.calciomagazine.net/atalanta-bayern-monaco-pronostico-10-marzo-2026-242016.html - facebook.com facebook Tutta Italia con l' #Atalanta! Stasera la Dea di #Palladino sfida il #BayernMonaco di #Kompany per l'andata degli Ottavi di Finale di #ChampionsLeague. Un vostro pronostico sulla partita #calcionews24 x.com