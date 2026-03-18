Pronostico Barcellona-Newcastle | in Catalogna la musica cambia

Mercoledì alle 18:45 si gioca la partita tra Barcellona e Newcastle valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida si svolge in Catalogna e sarà trasmessa in diretta tv. Le probabili formazioni sono state già annunciate e il pronostico si concentra sulle possibili strategie delle due squadre.

Barcellona-Newcastle è una partita valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il St James’ Park si conferma un posto ostile, anche per una corazzata come il Barcellona, che già nella League Phase si era accorto di come non fosse assolutamente semplice giocare nel catino bianconero. Ma se lo scorso settembre, grazie a una doppietta di Rashford, i blaugrana l’avevano spuntata di misura in casa del Newcastle (1-2), una settimana fa nel primo round degli ottavi di finale hanno evitato la sconfitta per un pelo (1-1). Sembrava finita, quando in pieno recupero un fallo sconsiderato commesso dall’ex milanista Thiaw su Dani Olmo ha generato il calcio di rigore poi trasformato da Yamal. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Newcastle: in Catalogna la musica cambia Articoli correlati Pronostico Newcastle-Barcellona: finisce come nella League PhaseNewcastle-Barcellona è una partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv,... Barcellona insiste per Bastoni: cresce l'ottimismo in CatalognaNel contesto del mercato estivo, il destino di bastoni resta al centro delle attenzioni: le voci di una possibile operazione che possa portarlo... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pronostico Barcellona Newcastle in... Temi più discussi: Pronostico Newcastle-Barcellona quote andata ottavi Champions; Pronostico Newcastle United-Barcelona: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Champions, Newcastle – Barcellona: pronostico e probabili formazioni; Pronostici Newcastle United - Barcellona: Magpies pronti a una partenza sprint. Barcellona-Newcastle pronostico e quote: la chicca dell'espertoScopri il pronostico su Barcellona-Newcastle con un focus sulla chicca dell'esperto sulle quote risultato esatto del match di Champions. calciomercato.com Pronostico Barcellona vs Newcastle – 18 Marzo 2026La sfida di UEFA Champions League tra Barcellona e Newcastle si giocherà il 18 Marzo 2026 alle 18:45 al celebre Camp Nou. Un appuntamento che promette ... news-sports.it