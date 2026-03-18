promuovere il territorio nel segno di boccaccio

L’associazione Terra di Valdelsa sta per annunciare un nuovo progetto di marketing territoriale chiamato

Intanto, l’associazione Terra di Valdelsa è pronta a lanciare un progetto di marketing territoriale: si chiamerà "Divin Boccaccio" e sarà presentato ufficialmente il prossimo mese. Tre le linee d’azione, con la figura di Giovanni Boccaccio a fare da traino in chiave turistica: la valorizzazione enogastronomica, tramite selezione e promozione delle eccellenze quali vino, olio e cipolla di Certaldo, per l’appunto; gli eventi e le relazioni, tramite l’organizzazione di manifestazioni e partecipazione a fiere di settore e tavoli di confronto con i principali ’player della promozione turistica nazionale e internazionale, e, ultima ma non per... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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