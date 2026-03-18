promozione pagliardini a tutto gas il gabiccegradara torna a sorridere

Nel campionato di Promozione, il Lunano continua a rafforzare la propria posizione salendo a più 6 punti dal Fano, che resta la principale rivale per la conquista del titolo. Nel frattempo, il GabicceGradara torna a sorridere grazie a una vittoria che ridà fiducia alla squadra, mentre Pagliardini si distingue per la sua prestazione. La corsa al vertice si fa sempre più interessante.

In Promozione allunga il Lunano portandosi a più 6 dal Fano, la principale antagonista per la vittoria finale. Ad oggi i playoff non si disputerebbero essendo la distanza tra la terza e la seconda superiore a 10 punti (sono 20). In pratica la seconda classificata accede allo spareggio con la vincente dei playoff del girone B, in palio un posto in Eccellenza. Lotta aperta per uscir fuori dalla zona playout. Fanalino di coda la Vigor Castelfidardo che sabato ha battuto il Villa San Martino. Il bomber. Sabato contro la Castelfrettese ha segnato un’altra doppietta e ora Filippo Pagliardini (foto a sinistra) del Lunano è arrivato a 20 gol nella stagione attuale e 261 reti in carriera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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