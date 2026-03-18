Prokopiou, noto come il bucaniere di Hormuz, è al centro di accuse riguardanti accordi segreti e tangenti legate alle rotte dello stretto. Le indagini evidenziano come abbia attraversato lo stretto di Hormuz in modo sospetto, coinvolgendo operazioni illecite. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni internazionali e traffici illeciti legati al petrolio, che continuano a influenzare la regione.

C’è una guerra fatta con le bombe e una parallela e globale sul petrolio. E in mezzo. c’è chi spegne la luce e accelera. Letteralmente. Si chiama “ going dark ”, navigare al buio, ed è la nuova frontiera dell’azzardo marittimo nello Stretto di Hormuz. Ma più che una tecnica, è un marchio di fabbrica. Quello di George Prokopiou, l’armatore greco che – racconta anche La Stampa – si è guadagnato sul campo il soprannome di “bucaniere” e di "pirata". Spegnere il transponder, sparire dai radar e infilarsi in una delle rotte più calde del pianeta: roba da action movie. E da conti correnti ancora più robusti. Perché il gioco vale fino a 500mila dollari al giorno di navigazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Prokopiou, il bucaniere di Hormuz: accordi segreti e tangenti, come attraversa lo stretto

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