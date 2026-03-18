I registi Christopher Miller e Phil Lord hanno parlato del loro lavoro su Project Hail Mary, un film basato sull'omonimo romanzo. Durante l'intervista, hanno spiegato come hanno affrontato l'adattamento del libro e la creazione della scena di Rocky, condividendo dettagli sul processo di produzione e sulle scelte artistiche fatte per portare sullo schermo questa storia.

Abbiamo incontrato i registi di Project Hail Mary, Christopher Miller e Phil Lord, per farci raccontare la costruzione del loro bellissimo film, dall'adattamento alla costruzione di Rocky. "Ma il libro era meglio!" Quante volte lo abbiamo sentito, quante volte noi stessi lo abbiamo detto, perché non sempre le trasposizioni per lo schermo riescono a rendere giustizia a un'opera letteraria e servono grandi autori per farlo. Christopher Miller e Phil Lord lo hanno fatto con L'ultima missione: Project Hail Mary, il film di fantascienza tratto da Andy Weir e interpretato da un ottimo Ryan Gosling. Il film al cinema dal 19 marzo non è solo una resa fedele del romanzo, ma anche una riuscita ed emozionante avventura spaziale che si candida sin da ora a essere uno dei . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Project Hail Mary, intervista a Lord e Miller: "Per salvare il mondo devi farti un amico"

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